Mike Tyson: Medizinischer Zwischenfall im Flieger

Box-Legende Mike Tyson (57) erlitt während eines Fluges von Miami nach Los Angeles am Sonntag einen medizinischen Schock.

Wie "Mail Online" berichtet, erschien dem Flugpersonal die Situation um so bedrohlich, dass sie die Passagiere gefragt wurden, ob ein Arzt für medizinische Hilfe an Bord sei. Als das Flugzeug in Los Angeles gelandet war, kamen Sanitäter an Bord, um den ehemaligen Boxer zu behandeln. Aufgrund des Einsatzes verließen die Passagiere das Flugzeug mit einer Verspätung von 25 Minuten.

Inzwischen gab ein Vertreter Tysons Entwarnung: "Glücklicherweise geht es Mr. Tyson gut. Ihm wurde 30 Minuten vor der Landung übel und schwindlig. Er ist dem medizinischen Personal, das ihm geholfen hat, sehr dankbar."

Am 20. Juli wird Tyson gegen den YouTuber Jake Paul (27) in Dallas wieder in den Ring steigen. Der Kampf stand zuletzt wegen des großen Altersunterschieds zwischen den beiden Kämpfern in der Kritik.