Guardiola verlässt Manchester City

Pep Guardiola hat beschlossen, seinen Vertrag nicht mehr zu verlängern

Manchester Citys Meistertrainer Pep Guardiola will Manchester City im Sommer 2025 verlassen. Wie die „Daily Mail“ berichtet hat der Star-Trainer entschieden, seinen Vertrag nicht mehr zu verlängern.

Guardiola deutete seinen Abschied bereits nach dem Meisterschaftsfinale an. "Die Realität ist, dass ich einem Abschied näher bin als einem Verbleib", sagte Guardiola dem TV-Sender Sky Sports nach dem Titelgewinn "Es sind acht Jahre, es werden dann neun sein. Aktuell ist mein Gefühl, dass ich nächste Saison bleiben möchte. Während der Saison können wir dann über die Zukunft sprechen. Aber nach acht oder dann neun Jahren ...", sagte Guardiola, der nach seiner Tätigkeit beim FC Bayern München im Sommer 2016 auf die Insel wechselte und seither Trophäen in der Premier League, dem FA Cup und 2023 auch in der Champions League gewann.

City holte diese Saison zum vierten Mal in Folge die englische Meisterschaft, im Cup-Finale musste sich die Guardiola-Elf allerdings überraschend Stad-Rivalen Manchester United geschlagen geben. In der Champions League scheiterte man im Viertelfinale an Real.