Auch Steiermark-GP nach Unfall unterbrochen

Spielberg - Eine Woche nach dem Motorrad-GP von Österreich ist am Sonntag in Spielberg auch beim GP der Steiermark das MotoGP-Rennen unterbrochen worden. Der WM-Dritte Maverick Vinales musste bei der Anfahrt auf Kurve 1 wegen eines offensichtlichen Bremsdefektes bei über 200 km/h von seinem Motorrad springen. Dieses schlug danach im Air Fence ein und begann zu brennen. Yamaha-Pilot Vinales blieb unversehrt.

MAVERICK VINALES IS OUT! ????



The Spaniard falls off the track after the bike appears to have a brake problem and the bike is on fire!



The red flag is out...#MotoGP #MotoMad #AustrianGP pic.twitter.com/oKY9bX0ege