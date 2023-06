Bagnaia sprintet in Mugello auf Krücken zum Sieg

Titelverteidiger Francesco Bagnaia hat seine Führung in der MotoGP-WM mit dem Heimsieg im Sprint in Mugello ausgebaut.

Der Ducati-Pilot liegt nun vier Punkte vor seinem engsten Rivalen Marco Bezzecchi (Ducati), der am Tag vor dem Großen Preis von Italien Zweiter wurde. KTM-Pilot Brad Binder blieb als Elfter infolge einer Strafe ohne Punkte und verlor Platz drei an Jorge Martin. Mit gemessenen 366,1 km/h sicherte sich Binder den Eintrag für den Topspeed-Rekord in der MotoGP.

Der WM-Führende muss bei seinem Heimrennen auf Krücken durch die Boxengasse gehen. Beim letzten Rennen in Le Mans zog er sich bei einem Crash eine Knöchelverletzung zu, die ihm allerdings von Top-Zeiten im Rennen nicht abhält.

Im Rennen am Sonntag (14 Uhr) startet Bagnaia aus der Pole. Mit ihm in Reihe eins sind die Marquez-Brüder Marc und Alex. Binder wurde nach einem Sturz im Qualifying nur Elfter. Alex Rins stürzte im darauffolgenden Sprint und wurde in einem Krankenhaus in Florenz am rechten Bein untersucht.