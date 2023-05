Prügel-Eklat um WM-Leader Bagnaia nach Crash in Le Mans

Marco Bezzecchi gewinnt das tausendste Rennen der Motorrad-WM. Das Rennen in Le Mans wird aber von einem Crash-Eklat überschattet. WM-Leader Francesco Bagnaia und Maverick Vinales geraten im Kiesbett aneinander.

KTM war nach dem Start-Crash von WM-Leader Francesco Bagnaia mit Jack Miller beim Jubiläumsrennen lange Zeit auf Siegkurs. Doch Jack Miller ging der Reifen ein am Ende wurde Sprint-Zweiter Brad Binder als bester Fahrer des rot-weiß-roten Rennstalls Sechster.

THE MOMENT OF CONTROVERSY! The clash between Pecco Bagnaia and Maverick Viñales. pic.twitter.com/V0PZa11iJo — Motorcycle Sports (@MotorcycleSp) May 14, 2023

Doch der Ausfall von Bagnaia, war nicht dasm was für Schlagzeilen sorgte. Nach seinen Crash mit Maverick Vinales kommen sich die beiden Kontrahenten in die Haare. Den Sieg holte sich Jungstar Marco Bezzecchi unangefochten. Besonders bitter endete das Rennen für Marc Marquez. Der Spanier feierte nach seiner schweren Handverletzung, die er sich im ersten Saisonrennen zugezogen hatte, sein Comeback. Lag bis zwei Runden vor Schluss auf Platz zwei, verlor aber im Finish die Kontrolle über seine Maschine und geht am Ende leer aus.