Brad Pitt stiehlt Formel-1-Stars in Silverstone die Show

Formel 1 rüstet sich für Pitt-Stop in Silverstone Die Dreharbeiten zum geplanten Film über die Motorsport-Königsklasse mit Brad Pitt in der Hauptrolle nehmen beim britischen Klassiker in Silverstone richtig Fahrt auf. Das fiktive Team Apex, für das Pitt einen Formel-2-ähnlichen Wagen steuern wird, ist in England erstmals dabei.