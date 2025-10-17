Bulega führt in Jerez – Razgatlioglu unter Druck

Nicolo Bulega führt das WM-Finale der Superbike-WM in Jerez an - trotz technischer Probleme an seiner Ducati. Titelverteidiger Toprak Razgatlioglu liegt unter Druck und kämpft mit Setup-Problemen. Spannung in Spanien garantiert.

Am Donnerstag feierten die WM-Kontrahenten Toprak Razgatlioglu, Nicolo Bulega und Andrea Locatelli trotz ihrer Rivalität gemeinsam Geburtstag (alle Drei Superbike-Piloten haben am 16. Oktober Geburtstag, zusammen mit MotoGP-Legende Casey Stoner) - doch am Freitag ging der Ernstkampf beim Saisonfinale in Jerez los.

© Getty

Bulega (Aruba.it Racing - Ducati) führt die Wertung an, obwohl er im zweiten Training technische Probleme hatte. Der Italiener setzte sich mit 1:38,587 Minuten knapp vor Razgatlioglu (ROKiT BMW) durch, der mit 0,088 Sekunden Rückstand auf Platz zwei liegt. Bulegas Tag war von Höhen und Tiefen geprägt - nach einem Wasserschaden an seiner Panigale V4R verlor er zehn wertvolle Trainingsminuten.

Technische Panne bei Bulega

Im FP2 musste Bulega seine Ducati mit Rauch aus dem Heck stehen lassen. "Am Ausgang von Kurve 1 hatte ich fast einen Highsider", schilderte der Italiener das Problem. Andrea Iannone hatte ihn auf die Panne aufmerksam gemacht. Die Mechaniker reparierten den Wasserschaden, woraufhin Bulega zurückkehrte und seine Zeit auf 1:38,668 Minuten verbesserte. Trotz der Probleme zeigte sich der Ducati-Pilot zuversichtlich: "Wir können schneller sein, und ich hoffe, dass wir einige Einstellungsprobleme für morgen beheben können."

Razgatlioglu mit Setup-Sorgen

Der Titelverteidiger kämpfte mit den veränderten Bedingungen in Jerez: "Das Wetter ist jetzt anders und es ist weniger heiß, was das Fahrgefühl des Motorrads stark verändert hat." Der Türke rutschte im FP2 sogar auf Platz vier ab und konnte keine Rennsimulation absolvieren. Mit 39 Punkten Vorsprung geht Razgatlioglu dennoch als Titelfavorit ins Wochenende.

"Bulega ist sehr schnell. Wenn wir uns morgen verbessern, können wir vielleicht im Rennen mithalten", zeigte sich Razgatlioglu vorsichtig optimistisch.

Iannone stürzte in Kurve 11, konnte aber weiterfahren und landete auf Platz fünf. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing) komplettierte als drittschnellster Ducati-Fahrer die Top 3.

Das FP3 am Samstag wird entscheidend sein für die finalen Setup-Entscheidungen vor dem ersten Rennen, wo Razgatlioglu seine erste Titelchance hat.

So läuft das Superbike-Finale in Jerez

Samstag (Alle Rennen live auf ServusTV)

09:15-09:35 - 3. Freies Training

11:00-11:15 - Superpole

14:00 - Rennen 1

Sonntag

09:15-09:25 - Warm-up

11:00 - Superpole Race

14:00 - Rennen 2

Der WM-Stand

Platz Name (Nation) Motorrad-Marke Punkte 1 Toprak Razgatlioglu (TUR) BMW 580 2 Nicolo Bulega (ITA) Ducati 541 3 Alvaro Bautista (ESP) Ducati 292 4 Andrea Locatelli (ITA) Yamaha 284 5 Danilo Petrucci (ITA) Ducati 284 6 Alex Lowes (GBR) Kawasaki 193

Stand nach 11 von 12 Rennen.