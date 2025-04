Auer & Preining greifen nach DTM-Titel – Auftakt in Oschersleben

Zwei Österreicher wollen in der neuen DTM-Saison mitmischen – Preining und Auer setzen beim Auftakt in Oschersleben auf einen starken Start.

Am Wochenende beginnt in Oschersleben die neue Saison des Deutschen Tourenwagen Masters. Mit dabei: Thomas Preining und Lucas Auer, die sich Hoffnungen auf den Titel machen. Die Rennen starten am Samstag und Sonntag jeweils um 13:30 Uhr.

Preining will ganz nach oben

Porsche-Fahrer Thomas Preining strebt wie 2023 den Gesamtsieg an. Nach Platz fünf im Vorjahr will sich der 26-jährige Oberösterreicher weiter steigern. „Der erste Eindruck war eigentlich sehr gut“, sagte er über die Tests mit seinem Fahrzeug.

Auer mit Teamwechsel

Lucas Auer startet in seine zehnte DTM-Saison. Der 30-jährige Tiroler fährt heuer für Landgraf Motorsport, bleibt aber im Mercedes. Ein klarer Fokus liegt auf dem ersten Titel – trotz starker Konkurrenz: „Da ist auf jeden Fall für viel Spannung gesorgt“, so Auer.

Neue Regeln und bekannte Namen

Im 24-köpfigen Starterfeld gilt es, Titelverteidiger Mirko Bortolotti zu schlagen. Der Wahl-Wiener fährt mit italienischer Lizenz. „Die Mission Titelverteidigung wird eine große Herausforderung, aber wir haben alle Zutaten, um gemeinsam erfolgreich zu sein“, erklärte er. Außerdem gibt es ein Comeback von Ex-Formel-1-Pilot Timo Glock, der für McLaren antritt. Neu: In den Sonntagsrennen sind zwei Pflicht-Boxenstopps vorgeschrieben. Der Österreich-Termin steigt von 12. bis 14. September am Red Bull Ring in Spielberg.