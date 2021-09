Bortolitti rast bei DTM-Debüt auf 2. Platz

Der 31-jährige Lamborghini-Pilot, der mit einer italienischen Lizenz fährt, musste sich lediglich dem deutschen BMW-Fahrer Marco Wittmann geschlagen geben. Den dritten Platz belegte der neuseeländische DTM-Gesamtführende Liam Lawson.

WHAT A WIN FOR @Wittmannracing!

The German wins a crazy Race 1 in Assen - @M_Bortolotti comes home 2nd, @LiamLawson30 on P3!#DTM #DTM2021 #FeelTheRoar #WeLoveDTM pic.twitter.com/J91A4ZSISF