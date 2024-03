Bei Netflix-Dreh: Mercedes-Boss Wolff crasht in die Mauer

In der nächsten Staffel der Netflix-Serie "Drive to Survive" wird Mercedes-Boss Toto Wolff für einen Schreckmoment sorgen: Bei Testfahrten in Imola crashte der ehemalige Rennfahrer mit einem Mercedes AMG GT3 gegen eine Mauer.

Die Formel-1-freie Woche nach dem Saudi-Arabien-GP nützte Mercedes für Filmtests auf der Klassiker-Strecke in Imola. Dabei verriet Silberpfeil-Teamchef und 33%-Anteilhaber Toto Wolff, dass er selbst ein paar Runden (im AMG GT3) drehte. oe24 wollte wissen, ob sich Wolff zutraue, gegen Verstappen-Papa Jos Rallye zu fahren. Beide fuhren früher professionell Rennen, wobei, so Wolff, "Jos eine Stufe über mir unterwegs war." Dabei will es der 52-jährige Wiener belassen. Wolff: "Mein fahrerisches Können ist zurzeit nicht ideal. Bei unseren Tests in Imola hatte ich ein Problem mit der Traktionskontrolle und bin nach zwei Runden in der Wand gepickt."

Beim Verlassen der Rivazza-Kurve habe Wolff "die Wand geküsst" bestätigte die Mercedes-Pressestelle. Auf unsere besorgte Nachfrage (immerhin verletzte sich Wolff in den vergangenen Jahren zwei Mal bei Rad-Stürzen) gab Wolff Entwarnung: "Mir geht's gut." So gut, dass er im reparierten Boliden noch ein paar Runden drehen konnte.

Mercedes-Kandidat Antonelli beim Test dabei

Mit dabei in Imola war auch Mercedes-Wunderknabe Kimi Antonelli (17), den Wolff vor sechs Jahren im Kart entdeckt hatte. "Kimi ist der Herausragende unter den Jungen", so der Chef über seinen Rohdiamanten, der eigentlich Andrea heißt. "Aber in der Schule haben sie ihn Kimi (nach Räikkönen) gerufen, deswegen nenn auch ich ihn Kimi. Außer wenn ich nicht happy bin mit ihm, dann ist er der Andrea, das haben wir so vereinbart." Am 25. August wird Andrea "Kimi" Antonelli 18 Jahre alt, dann wird er auch ein Thema für die Formel 1. Sogar im Mercedes neben George Russell? Wolff: "Wir halten uns alle Optionen offen." Netflix bringt den Knaben schon mal in Stellung!