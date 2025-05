Das Baby ist da! SO heißt der Verstappen-Nachwuchs

Freudige Neuigkeiten aus dem Hause Verstappen - das Baby ist da!

Süßes Glück bei Formel-1-Superstar Max Verstappen! Für den Vierfach-Weltmeister gibt es abseits der Rennstrecke großen Grund zur Freude: Er ist erstmals Vater geworden. Freundin Kelly Piquet brachte das erste gemeinsame Kind des Pärchens zur Welt - Tochter Lily. Dabei hat sich der Verstappen-Sprössling einen eher ungünstigen Zeitpunkt ausgesucht, das Licht der Welt zu erblicken.

Mit Verspätung nach Miami

Immerhin steht an diesem Wochenende der extravagante Glamour-GP in Miami an, mit einem Sprint am Samstag (18 Uhr, live ServusTV) und dem Rennen am Sonntag (22 Uhr, live ServusTV). Wegen der Geburt seiner Tochter ging es für Verstappen allerdings erst mit Verspätung nach "Magic City". Das private Glück dürfte der Niederländer schon sehnsüchtig erwartet haben, immerhin lief es beruflich zuletzt nicht ganz so reibungslos.

Der in den letzten Jahren gejagte Red-Bull-Superstar nimmt aktuell die ungewohnte Rolle des Verfolgers ein, gilt es doch, das McLaren-Duo um Oscar Piastri und Lando Norris einzuholen. Während Piastri (99 Punkte) die Nase in der Fahrerwertung, gefolgt von Teamkollege Norris (89 Punkte), vorne hat, muss Verstappen (87 Punkte) sich mit Platz drei begnügen. Mit einem Sieg in Miami würde die Woche für Verstappen einen krönenden Abschluss bekommen.