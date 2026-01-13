Alles zu oe24VIP
Posch
Transfergerücht

Stefan Posch vor Rückkehr in die Bundesliga?

13.01.26, 12:34
Für Stefan Posch läuft es bei seiner Como-Leihe nicht nach Wunsch, der ÖFB-Teamspieler sitzt unter Cesc Fabregas hauptsächlich auf der Bank. Nun zeigt ein deutscher Bundesligist konkretes Interesse - und Posch würde gleich auf drei Landsmänner treffen.

Die Rede ist von Mainz 05 unter Neo-Coach Urs Fischer. Seit Anfang Dezember im Amt, soll der Schweizer den drohenden Abstieg des Tabellenletzten verhindern.

Laut "Allgemeine Zeitung" hat man dafür Stefan Posch ins Visier genommen. Das Problem: Der 28-Jährige gehört eigentlich Bologna und hat dort noch Vertrag bis 2027.

Die Mainzer haben für den ÖFB-Rechtsverteidiger aber ein verlockendes Angebot: Er könnte auf seine angestammte Position als Innenverteidiger zurückkehren. Mit Philipp Mwene kennt er sogar einen Spieler aus dem Nationalteam, Nikolas Veratschnig und Konstantin Schopp sind ebenfalls vor Ort.

