ÖRF-Moderator Ernst Hausleitner freut sich auf den kommenden Grand-Prix im belgischen Spa.

Seit 2005 genoss ich an jedem Grand-Prix-Wochenende das einmalige Feeling an der Rennstrecke. Dann kam Corona, und alles war anders. Im März 2020 bin ich umsonst nach Melbourne geflogen - damals wurden wir wenige Stunden vor dem geplanten Trainingsauftakt heim geschickt. Nach der F1-Rückkehr versuchten wir bei jedem Rennen, das Beste herauszuholen. Kollegen durften Interviews aus dem Fahrerlager einholen, wir mussten in die Kommentator-"Blase".

Ich freue mich auf Piloten und Kollegen

Jetzt freue ich mich, dass ich endlich wieder richtig dabei sein darf. Ich freue mich auf die Atmosphäre an der Strecke, auf Reporter-Kollegen, auf Piloten und Team-Mitglieder, die ich monatelang nur virtuell traf. Doppelt geimpft und mit besten Antikörpern ausgestattet, habe ich bei allen Vorsichtsmaßnahmen um mich herum auch ein gutes Gefühl.



Auf der Rennstrecke - Spa ist nach der Suzuka-Absage die Beste im Kalender - geht es nach der Sommerpause in einer der spannendsten WM-Entscheidungen, an die ich mich erinnern kann, zur Sache. Wobei ich mich beim besten Willen nicht vorherzusagen traue, wer das Rennen machen wird.