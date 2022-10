Durchschauen Sie die F1-Regeln, Herr Marko?

Red-Bull-Motorsportchef Helmut Marko im oe24-Interview über das Formel-1-Chaos.

Nur 22 Stunden nach der verrückten WM-Entscheidung saß Marko wieder in seinem Grazer Büro. Der 79-jährige Tausendsassa erledigte in den vergangenen beiden Wochen angefallene Post und wartete auf das Ergebnis der Budgetprüfung durch die FIA. Beim oe24-Anruf ging er mit heiserer Stimme ran.

oe24: Gratulation zum neuerlichen Titelgewinn. Sind Sie vom Feiern im Flugzeug so heiser?

Helmut Marko: Danke, unverhofft kommt oft … Und, nein, ich hab mich in Singapur verkühlt. Draußen hatte es über 30 Grad bei hoher Luftfeuchtigkeit, drinnen kühlen sie alles mit Klimaanlagen runter. Jetzt genieße ich ein paar goldene Herbsttage in Graz und erhole mich.

oe24: Wann haben Sie realisiert, dass Max Verstappen fix Weltmeister war?

Marko: Erst dachten wir alle, es ist sich noch nicht ausgegangen, unsere Strategen haben gesagt, dass noch ein Punkt fehlen würde. Dann bei der Siegerehrung wurde oben plötzlich verkündet: Gratulation zur WM …

oe24: Haben Sie das Regelwirrwarr inzwischen durchschaut?

Marko: Ja, natürlich. Aber ersparen Sie mir bitte einen Kommentar dazu.

oe24: Im vorigen Jahr die umstrittene Entscheidung gegen Hamilton während der Safetycar-Phase und der anschließende Mercedes-Protest, jetzt das Regelchaos. Hätte sich Max Verstappen nicht einmal eine würdige Krönung verdient?

Marko: Er ist ja noch jung und noch immer nicht im Zenit seiner Möglichkeiten. Wie er seine Rennen heuer abgespult hat, war echt beeindruckend, und wie er in Suzuka Leclerc nach dem Start außen überholt hat, das war außerirdisch.

oe24: Er kann heuer noch den Rekord von 13 Saisonsiegen überbieten und sogar Vettels 155-Punkte-Rekord-Vorsprung aus 2013 ...

Marko: Die 13 Siege werden sich ausgehen und wenn möglich noch ein 14. Aber dann wär uns wichtiger, dass Perez seinen 2. Platz absichert.