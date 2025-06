F1-Sensation: Brad Pitt rast mit 290 km/h

Schauspiel-Star Brad Pitt, dessen neuer Blockbuster "F1 - Der Film" kommende Woche in den Kinos anläuft, hat bereits am Donnerstag in Austin nun tatsächlich einen Formel-1-Boliden fahren dürfen.

Der 61-jährige US-Amerikaner fuhr mit einem 2023 McLaren MCL60 auf dem Circuit of the Americas in Austin (Texas). Für seinen Film waren ihm Formel-2-Autos zur Verfügung gestanden, die von Mercedes modifiziert wurden, um wie Grand-Prix-Autos auszusehen.

Pitt spielt den fiktiven Piloten Sonny Hayes in dem Apple-Original-Film. McLaren hatte die Fahrt in einem Posting in den sozialen Netzwerken mit den Initialen "BP" und dem Untertitel: "Es ist ein Sonny day in Austin" angeteasert. Der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton, der als Co-Produzent des Films fungierte, hatte schon im März gesagt, dass Pitt beim Testen der F2-Autos echten Speed gezeigt hatte. Er sei mit über 180 Meilen (fast 290 km/h) gefahren. "Das war wirklich beeindruckend, weil man so etwas nicht über Nacht lernen kann."