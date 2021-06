Ferrari-Pilot tobt: "Habe es wirklich satt!"

Schon vor zwei Wochen in Monaco war Sainz im Qualifying auf dem Weg zu einer Top-Zeit, mit Pole im Visier. Ein Unfall unmittelbar vor ihm vereitelte die Top-Startplatzierung. Gleiches am Samstag in Baku: Alpha-Tauri-Pilot Tsunoda crashte in Kurve 3, Sainz konnte nicht mehr ausweichen - weg war die potenzielle Fabelzeit. So startet Sainz heute nur von Platz fünf aus, während Teamkollege Leclerc über die Poleposition jubeln darf.

????????Very frustrating Qualy again today. I was improving my time when the Alpha Tauri crashed in front. I ended up touching the wall but the outcome could’ve been even worse. Congrats to Charles.Overall, good result for the team. Tomorrow we’ll give it all



????https://t.co/hf3aR838ca pic.twitter.com/vqF5BpiO00