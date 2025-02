Ferrari schockt mit Aero-Coup

Am Tag nach der F1-Mega-Gala in London präsentierte Ferrari am Mittwoch den neuen SF-25. Und verblüfft mit neuer - aerodynamischer - Vorderradaufhängung.

"Wir wollen Weltmeister werden, und mit diesem Auto ist es möglich", sagte Charles Lecerc, nachdem er am Mittwoch die ersten Runden im SF-25 gedreht hatte. Teamchef Fred Vasseur: "Wir wollen heuer um beide Titel kämpfen." Obwohl es sich um eine Weiterentwicklung des Vorjahrs-Boliden SF-24 handelt, sticht auf den ersten Blick eine völlig neue Vorderradaufhängung in die Augen. Die Ferrari-Designer versprechen sich davon eine bessere Aerodynamik im Vorderradbereich, außerdem soll der Luftstrom das Auto besser umfließen. Entstanden war der SF-75 im neuen Ferrari-Windkanal. Am Abend zuvor bei der großen 75-Jahre-F1-Gala in der Londoner O2-Arena war Ferrari-Neuverpflichtung Lewis Hamilton im Blickpunkt gestanden. +++ Mehr in Kürze +++