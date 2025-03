Formel-1-Saison startet mit Horror-Crash

Beim Trainingsauftakt in Down Under ging es bereits heiß her.

Lando Norris hat beim ereignisreichen Trainingsauftakt in der Formel 1 in Melbourne die erste Bestzeit der neuen Saison erzielt. Der 25-jährige Vizeweltmeister raste im McLaren in der einstündigen Einheit am Freitag auf Platz eins. Hinter Norris schaffte es Carlos Sainz im Williams auf den zweiten Platz vor Charles Leclerc im Ferrari. © Getty × Hinter Oscar Piastri im zweiten McLaren reihte sich Titelverteidiger Max Verstappen im Red Bull ein. Der viermalige Champion war 0,444 Sekunden langsamer als Norris. Noch deutlich weiter hinten landete Rekordweltmeister Lewis Hamilton. Der 40-jährige Brite, für den Sainz das Cockpit bei Ferrari hatte räumen müssen, wurde Zwölfter mit 0,819 Sekunden Rückstand. Eher mäßig verlief das erste Training der neuen Saison auch für Mercedes. Hamiltons gerade mal 18 Jahre alter Nachfolger Andrea Kimi Antonelli wurde 14., George Russell Siebter. Kurz vor Schluss wäre der Brite beinahe auch noch in die Streckenbegrenzung gekracht. © AFP × Bearman: "Es tut mir leid" Am Ende des Feldes waren die beiden Wagen von Haas, wobei Oliver Bearman auch noch für den ersten heftigen Crash sorgte. Nach einer guten halben Stunde verlor der Brite die Kontrolle und schlug mit seinem Wagen in die Streckenmauer ein. "Es tut mir leid", funkte Bearman an den Kommandostand, ehe er aus seinem Wagen sprang. © AFP × Das Training musste unterbrochen werden.