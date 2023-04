Am Tag vor seinem 80. Geburtstag ist Marko heute beim Gipfel in Salzburg.

Nach vier Wochen Pause geht die Formel-1-WM am Wochenende mit dem GP von Aserbaidschan (inklusive Sprint am Samstag) endlich weiter. Vier Wochen, in denen sich in der Gerüchteküche einiges zusammengebraut hat.

Das wildeste Gerücht, aufgebracht vom Schweizer Blick: Motorsport-Berater Helmut Marko könnte beim heutigen Gipfel in Salzburg abgesetzt, AlphaTauri-Teamchef Franz Tost ersetzt und das zweite Red-Bull-Team verkauft werden. Sogar davon, dass Ex-Weltmeister Sebastian Vettel den Marko-Job übernehmen soll, ist die Rede.

Vettel soll Marko-Rolle bei Red Bull übernehmen

Im Telefonat mit ÖS-TERREICH bestätigt Marko, dass er heute zum Gipfel mit dem neuen Sportchef Oliver Mintzlaff nach Salzburg kommt, Spekulationen über seine Person bezeichnet er aber als "Blödsinn":"Es ist ein Meeting, wie es viele schon gegeben hat. Diese Themen stehen aber nicht auf der Agenda."

Knut Okresek