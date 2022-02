Hamilton als "Spion" in der Boxengasse

Die Formel-1-Teams lassen bei den ersten Testfahrten in Barcelona die Hüllen fallen. Lewis Hamilton verschafft sich als "Spion" seinen ersten Eindruck über die Konkurrenz.

Wenn am 20. März in Bahrain das erste Saisonrennen steigt, haben die Formel-1-Stars mit den neuen Boliden schon jede Menge Runden gesammelt. Bei den Tests in Barcelona und in Bahrain (10. bis 12. März) suchen die Teams nach dem Feinschliff. Aufgrund der großen Regeländerungen für 2022 mehr denn je.

Einer will es heuer ganz besonders wissen - Lewis Hamilton. Der Mercedes-Pilot nimmt seinen achten WM-Titel ins Visier. Der Schlag nach dem verlorenen WM-Finale in Abu Dhabi am 12. Dezember saß tief. Nach seiner Social-Media-Abstinenz hatte sich der Brite erst kürzlich wieder an die Öffentlichkeit gewagt.

© Getty ×

"Inspektor" Hamilton

Bei den ersten Testfahrten in Barcelona lassen die Teams die Hüllen fallen und spulen ihre Programme für die neue Saison ab. Hamilton gab sich bei der Pressekonferenz entspannt: "Heute Morgen, als ich ankam und die Boxengasse entlang sah und all die verschiedenen Autos sah, denke ich, dass es eine der aufregendsten und interessantesten Saisons ist, die ich je begonnen habe. Es wird interessant sein, zu sehen, wo jeder herauskommt und wo wir im ersten Rennen stehen."

Im grauen Trenchcoat, brauner Kapuze und schwarzer Sonnenbrille schlich Lewis Hamilton durch die Boxengasse und "spionierte" besonders die Red-Bull-Garage aus. Kein Wunder - die Autos haben sich im Vergleich zum letzten Jahr stark verändert. Jedes Team hat neue Herangehensweisen. Dem Erzrivalen will man heuer ganz besonders eins auswischen ...