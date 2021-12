Hamilton entfolgt ALLEN auf Instagram

Nach seiner WM-Niederlage gegen Max Verstappen ist Lewis Hamilton nicht nur wie von der Bildfläche verschwunden – er macht auch auf Instagram "tabula rasa".

Nachdem Lews Hamilton es beim umstrittenen letzten Grand Prix des Jahres in Abu Dhabi verpasste, mit einem achten Titel alleiniger Rekordweltmeister vor Michael Schumacher zu werden – und danach der Gala fernblieb, bei der sein Konkurrenz Max Verstappen geehrt wurde, hat sich Hamilton nun nicht nur aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, sondern auch von Instagram.

In der Nacht auf den 24. Dezember scheint der Engländer allen Personen, denen er zuvor auf Instagram folgte, entfolgt zu sein. Damit feuert der Formel1-Pilot die Gerüchte um einen möglichen Rücktritt noch stärker an. Hamilton war seit Abu Dhabi nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden – abgesehen von seinem Auftritt vor rund einer Woche, bei dem der Engländer von der Queen zum Ritter geschlagen wurde und der Abschiedsfeier seines langjährigen Teamkollegen Valtteri Bottas.

Die FIA hat nun angekündigt, das umstrittene Rennen erneut zu untersuchen. Noch vor dem Beginn der neuen Saison in Bahrain, derzeit am 20. März 2022 geplant, sollen die Ergebnisse vorliegen und veröffentlicht werden.