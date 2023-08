Alles viel schlimmer: Ricciardo fehlt auch in Monza

Daniel Ricciardo wurde an seiner verletzten Hand operiert. Der Formel-1-Rückkehrer fällt damit auch für den AlphaTauri-Heim-GP in Monza aus.

"Das ist kein Rückschlag, nur ein Teil von meinem Comeback," postete der immer lachende Australier unter sein Instagram-Foto aus dem Krankenhaus in Barcelona. So gut steht's allerdings nicht um den 34-jährigen Australier, sich beim Zandvoort-GP beim Freitagstrainings-Crash den Mittelhandknochen der linken Hand gebrochen hatte. Erst Mitte Juli hatte Ricciardo den überforderten Nyck de Vries beim "kleinen" Bullen-Team AlphaTauri ersetzt. In Zandvoort musste Youngster Liam Lawson (21) kurzfristig einspringen. Der Neuseeländer lieferte im Regenchaos ein beherztes F1-Debüt und wurde drei Plätze vor AlphaTauri-Teamkollege Yuki Tsunoda 13.

© instagram

"Die Operation war erfolgreich"

Laut Red-Bull-Teamchef Christian Horner wird Ricciardo, der mit der Gerhard-Berger-Tochter Heidi liiert ist, in jedem Fall in Monza fehlen. Bei der Operation am Sonntag wurden dem Routiniermehrere Schrauben und eine Platte eingesetzt. Horner: "Es ist gut gelaufen, es war erfolgreich".

Und wann wird Ricciardo ins Renncockpit zurückkehren? Horner: "Wir müssen abwarten, wie der Genesungsprozess am Ende verläuft." Nach Monza folgen am 17. September der GP von Singapur und am 24. September der Klassiker in Suzuka.