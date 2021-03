Formel 1-Stars starten ins Ungewisse

Vor dem Wüsten-GP in Sachir gibt es heute die ersten aussagekräftigen Einblicke.

Sachir. Der Corona-Pandemie zum Trotz eröffnet die Formel 1 in der Wüste von Bahrain in eine XXL-Saison mit 23 Rennen. Mehr Spannung als zuletzt soll ein Duell der Superlative bringen: Max Verstappen (Red Bull) will Champion Lewis Hamilton (Mercedes) den Titel streitig machen. Einen ersten Einblick in das tatsächliche Kräfteverhältnis gibt es heute (12.30 & 16 Uhr) in den ersten freien Trainings.



„Die Teams sind näher zusammengerückt, die Abstände werden knapper. Und Red Bull Racing ist auf Augenhöhe“, zeigt sich mit Ex-F1-Pilot Christian Klien ein professioneller Beobachter optimistisch. Der Vorarlberger wartet gespannt auf sein Debüt als Experte für ServusTV, das sich gemeinsam mit dem ORF die Free-TV-Rechte in Österreich gesichert hat (siehe rechte Seite).



Red Bull greift mit »Updates« an



Bei den Tests vor zwei Wochen (ebenfalls in Sachir) hat nicht Mercedes den stärksten Eindruck hinterlassen, sondern Red Bull. Darüber hinaus versprechen die Bullen laut RB-Techniker Pierre Wache „einige kleinere Updates für das erste Rennen“. Mercedes-Boss Toto Wolff kontert: „Ich weiß, dass wir uns nach einem harten Test gestärkt zurückmelden können.“

Mit Spannung erwartet werden auch die Auftritte von Neuling Mick Schumacher im Haas bzw. von Sebastian Vettel bei seinem neuen Team Aston Martin. Rückkehrer Fernando Alonso (Alpine) tönt selbstbewusst wie eh und je: „Ich bin nach wie vor der Beste.“