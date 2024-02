Ehemaliger Formel-1-Star Wilson Fittipladi nach Festessen gestorben

Der Motorsport-Zirkus trauert um einen ihrer ganz Großen. Der einstige Formel-1-RennfahrerWilson Fittipaldi starb im 81. Lebensjahr

"Mit großer Trauer nimmt der brasilianische Automobilverband den Tod von Wilson Fittipaldi nach 60 Tagen Krankenhausaufenthalt zur Kenntnis. Im Alter von 80 Jahren verstarb Wison ruhig und umgeben von all der Liebe, die er sein ganzes Leben lang verdient hatte", so das Statement des brasilianischen Automobilverbands CBA, mit dem dieser den Tod von Wilson Fittipaldi bekanntgab. Fittipaldi war der Bruder des zweifachen Formel-1-Weltmeisters Emerson Fittipaldi.

Bereits im 25. Dezember war Fittipaldi nach einem Weihnachtsessen ins Spital eingeliefert worden. Er verschluckte sich beim Essen an einem Stück Fleisch und erlitt in der Folge einen Herzstillstand. Am Freitag ist er 80-jährig in Sao Paulo verstorben. Dem Vernehmen nach ist er friedlich eingeschlafen.

Wilson Fittipaldi fuhr von 1972 - 1975 insgesamt 35 Rennen in der Formel-1. Er und sein Bruder Emerson waren die ersten Brüder, die im selben Rennen in die Punkte fuhren.