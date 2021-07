Lewis Hamilton holt sich die so wichtige Poleposition in Ungarn am Hungaroring. Valtteri Bottas und Max Verstappen fahren auf die Plätze zwei und drei.

Serienweltmeister Lewis Hamilton hat WM-Leader Max Verstappen vor der Sommerpause der Formel 1 den Kampf angesagt. Der Brite nimmt den Grand Prix von Ungarn am Sonntag (15.00 Uhr/live ServusTV und Sky) aus der Pole Position in Angriff. Verstappen kam am Samstag im Qualifying auf dem Hungaroring hinter Hamiltons Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas (+0,315 Sek.) nur auf Platz drei (+0,421).

Hamilton hat das Rennen in Mogyorod bei Budapest bereits achtmal gewonnen. In der WM-Wertung fehlen dem Titelverteidiger nach seinem Heimsieg vor zwei Wochen in Silverstone nur noch acht Punkte auf Verstappen. Der niederländische Red-Bull-Star war in Großbritannien nach einer Kollision mit Hamilton ausgeschieden.

"Wir waren das ganze Wochenende hinten dran und das hat sich im Qualifying gezeigt. Wir sind immer noch auf P3 und wir werden sehen, was wir tun können", so Verstappen nach dem Qualifying. Spannend wird auf jeden Fall morgen der Start, denn Verstappen ist auf Soft, während Mercedes auf Medium startet.

Spielchen von Hamilton in Outlap

Auf der Outlap gab es mächtige WM-Spielchen. Lewis Hamilton fuhr auf seiner Outlap extrem langsam und störte damit die Red Bull dahinter doch deutlich in der Vorbereitung. Max Verstappen schaffte es hinter Hamilton gerade so über die Linie, für Pérez ging es sich nicht aus! Er konnte keinen zweiten Run fahren.

Hier die Top-10 in der Übersicht: