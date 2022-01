Honda bleibt bis 2025 in der F1

Eigentlich sollte das Engagment mit Ende 2021 beendet werden. Nach dem Gewinn des WM-Titels nun aber der Rückzieher von Honda.

Damit bleibt der japanische Motorenhersteller der Formel 1 bis zumindest 2025 erhalten. Red Bull muss demnach die Motoren nur mehr Einsätzen, die komplette Herstellung findet weiterhin von Honda statt. Red Bull übernimmt lediglich die Homilgierung der Triebwerke. "Die Motoren werden bis 2025 fix und fertig in Japan hergestellt, wir greifen sie überhaupt nicht mehr an", so Marko gegenüber der Autorevue.

Ein Vorteil: Mit 2026 sollen mit Porsche und Audi gleich zwei Schwergewichte in die Formel1 einsteigen. Beide werden als mögliche Partner von Red Bull ins Spiel gebracht. Bei einem möglichen Einstieg würden beide Marken wohl Zugeständnisse ala Honda im Jahr 2017 erwarten. Auch kann sich die eigens von Red Bull gegründete "Powertrain"-Abteilung voll auf das Reglement ab 2026 konzentrieren.

Absetzung

Zudem wurde eine weitere Hammermeldung heute bekannt. nach übereinstimmenden Medienberichten soll der aktuelle Rennleiter Michael Masi abgesetzt werden. Gerade nach dem letzten Rennen in Abu Dhabi kam am Australier Kritik auf. Nun soll er ersetzt werden, wer sein Nachfolger sein soll, steht noch nicht fest.