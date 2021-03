Wolff: 'Wir haben eine kleine Diva'

Nach durchwachsenen Tests geht es Mercedes-Boss Toto Wolff vorsichtig an.

Österreich: Toto, warum liefen die Tests nicht so rund wie im Vorjahr?



Toto Wolff: Es sieht so aus, als hätten wir wie vor zwei Jahren eine kleine Diva, die wir noch nicht richtig verstehen. Die Reduzierung der Testtage hat uns nicht in die Karten gespielt, und dann hatten wir gleich einen Getriebeschaden. Wir sind mit Sicherheit nicht so bereit wie in den letzten Jahren.



Österreich Gab's Konsequenzen?

Wolff: Sobald der dritte Testtag vorbei war, haben wir die Köpfe zusammengesteckt und damit begonnen, darüber nachzudenken, wie wir stärker nach Bahrain zurückkehren können.



Österreich: Wie stark schätzen Sie Red Bull ein?

Wolff: Ich bin gespannt, ob es Pérez schafft, näher an Verstappen heranzukom men. Dann wäre Red Bull auch in der Konstrukteurswertung ein ernsthafter Gegner.