Kommt es jetzt zum großen Mercedes-Krach?

Hamilton gegen Russell! Bei Mercedes bahnt sich interner Fight um 1. Saisonsieg an.

Vor dem Klassiker in Spa-Francorchamps (Sonntag, 15 Uhr, ServusTV live) hoffen die Silberpfeile, dass sie endlich in das Duell zwischen Red Bull (Verstappen führt die WM mit 258 Punkten an) und Ferrari (Leclerc folgt trotz 3 Saisonsiegen mit 80 Punkten Rückstand) eingreifen können.

Mercedes dominierte die WM von 2014 bis zum Vorjahr. Mit dem neuen Reglement kam Sand ins Getriebe. In den 13 Rennen vor der Sommerpause blieb das von Toto Wolff geführte Team ohne Sieg. Die WM hat der Wiener längst abgeschrieben, jetzt geht es darum, Rennen zu gewinnen. "Wir hatten vor der Sommerpause unsere beste Punkteausbeute (mit den Plätzen 2 und 3, d. Red.)", rechnet Wolff vor. "Jetzt können wir Ferrari und Red Bull im Kampf um Siege hoffentlich herausfordern." Und nebenbei bahnt sich ein brisantes Mercedes-internes Duell an.

Hamilton nur mehr 12 Punkte hinter Russell

Im ersten Saisondrittel musste sich Hamilton (37) noch regelmäßig seinem neuen Teamkollegen George Russell (24) geschlagen geben. Doch vor der Pause bekam Lewis einen Lauf, fuhr fünf Mal aufs Podest und war in den letzten beiden Rennen sogar Zweiter vor Russell. In der WM ist Hamilton (6.) bis auf 12 Punkte an seinen Teamkollegen (4.) herangerückt.

Damit könnte sich in der zweiten Saisonhälfte alles zuspitzen. "Wenn man um die höchsten Einsätze spielt, ist es ganz natürlich, dass es zu Spannungen kommt", so Wolff auf motorsport.com. Aber wenn man sich grundsätzlich respektiert und schätzt, dann wird es nie über das Erlaubte hinausgehen."