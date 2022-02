Lewis Hamilton meldet sich zurück!

Der Mercedes-Fahrer bricht sein Schweigen nach dem WM-Finale.

"Ich war verschwunden. Nun bin ich zurück!", postete Formel-1-Superstar Lewis Hamilton am Samstag auf Instagram und brach damit sein Schweigen seit dem umstrittenen WM-Finale von Abu Dhabi. Auf dem Bild ist er gut gelaunt im Nationalpark Grand Canyon in den USA zu sehen.

Nachdem es wochenlang kein Statement des Briten zu seinem weiteren Karriereverlauf gab, tauchten Gerüchte um seinen Rücktritt als Fahrer auf. Ob das neue Posting jetzt bedeute, dass Hamilton in der kommenden Saison in der Formel 1 an den Start gehen wird, ist unklar. Jedenfalls hat er seine Social-Media-Pause beendet.

Der Mercedes-Fahrer bereite sich bereits körperlich auf die neue Saison vor, wie "Bild" berichtet. Er soll auch ständig in Kontakt mit dem Team sein. Mercedes erwartet ihn spätestens zur Vorstellung des neuen Wagens zurück.