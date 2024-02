Marko verrät geheime Klausel im Vertrag von Verstappen

Bevor Red-Bull-Mastermind Helmut Marko zu den Testfahrten nach Bahrain flog, schaute er bei der Formel-1-Ausstellung in der MetaStadt in Wien vorbei. Dort ließ der 80-Jährige mit einem spannenden Detail über den Vertrag von Dreifach-Weltmeister Max Verstappen (26) aufhorchen.

Noch vor wenigen Tagen meinte Marko über Befürchtungen, Verstappen könnte bei einem entsprechenden Mercedes-Angebot schwach werden: "Das würde ich ausschließen." Umso überraschender ist Markos Reaktion auf die Frage von ServusTV-F1-Reporter Andreas Gröbl, ob der Vertrag von Max Verstappen bis 2028 wasserdicht sei. Marko: "In jedem Formel-1-Vertrag gibt es Klauseln, auch im Vertrag von Max." Dabei gehe es um "gewisse Erfolgsqualitätskriterien". Marko: "Max wird auch nicht jünger. Sollten wir nicht in der Lage sein, ihm ein siegfähiges Auto hinzustellen, dann ist es klar, dass er sich umsieht, wo es was Besseres gäbe." Dass er sich angesichts des nach dem Hamilton-Abgang frei werdenden Mercedes-Cockpits Sorgen machen, dass der Weltmeister "für eine abstruse Geldsumme" rausgekauft werden könnte, hält Marko nach wie vor für ausgeschlossen.

Marko über den neuen RB20: "Eine kleine Revolution"

Spannend auch, was Marko knapp eine Woche nach der Präsentation des Autos über den RB20 zu sagen hat: "Es ist mehr als eine Evolution, nämlich keine kleine Revolution". Doch Marko bremst die Euphorie und erinnert an das gescheiterte Mercedes-Konzept von 2022 mit abgeschlankten Seitenkästen: "Das hat super ausgeschaut aber in der Praxis nicht funktioniert." Ob eine "ähnliche Lösung" bei Red Bull funktioniert, werde man bei den am Mittwoch in Bahrain beginnenden Tests sehen. Die Logik von Design- "Superhirn" Adrian Newey: "Je weniger Luftwiderstand, desto besser."

Beim neuen Namen des früheren AlphaTauri-Teams, das heuer als "Visa Cash AP RB" auf Punktejagd geht, musste der Red-Bull-Motorsportberater zugeben: "Ein sehr holpriger langer Name." Nachdem sich Marko in diversen Foren umgeschaut hat, glaubt der, "dass sich Racing Bulls durchsetzen wird."