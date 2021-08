Massen-Crash bei Chaos-Start

Wilder Start zum Grand Prix von Ungarn am Hungaroring hat Massenunfall zur Folge.

Unter nassen Bedingungen kommt Valtteri Bottas im Mercedes vom zweiten Startplatz kaum weg, verliert gleich einige Positionen. Hin zur ersten Kurve verbremst sich der Finne total, kracht Lando Norris (McLaren) ins Heck. Der Brite erwischt Max Verstappen, Bottas selbst nimmt auch noch Sergio Perez im zweiten Red Bull mit.

Max Verstappen hat jetzt ein richtig schweres Rennen vor sich. Der Niederländer liegt nur auf Platz 13 und hat einen ordentlichen Schaden an der rechten Seite des Autos! Auch Lando Norris hat einen mächtigen Schaden am Boliden. Wiederholungen zeigen, dass Lewis Hamilton als Führender da mächtig Glück hatte, dass es nicht auch noch ihn in Kurve 1 getroffen hatte. Auch ist klar, wie es zum zweiten größeren Crash kam. Stroll hatte Leclerc erwischt, der daraufhin Ricciardo abgeschossen hatte. Vier Fahrer sind raus aus dem Rennen, drei andere mussten zu Reparaturen an die Box.