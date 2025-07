McLaren-Doppelschlag in Spa: Piastri vor Norris – Verstappen klar geschlagen

Oscar Piastri hat das einzige Formel-1-Training zum Belgien-GP klar für sich entschieden. Der McLaren-Fahrer war über vier Zehntel schneller als Max Verstappen.

Oscar Piastri hat am Freitag in Spa-Francorchamps die Bestzeit im einzigen Training zum Grand Prix von Belgien gesetzt. Der McLaren-Pilot fuhr in 1:42,022 Minuten die schnellste Runde und verwies Weltmeister Max Verstappen mit 0,404 Sekunden Vorsprung auf Rang zwei. Dritter wurde Piastris Teamkollege Lando Norris.George Russell (Mercedes) und Charles Leclerc (Ferrari) komplettierten die Top fünf. In Belgien steht das dritte Sprint-Wochenende der Saison auf dem Programm. Am Samstag wird um 12:00 Uhr der Sprint über 100 Kilometer ausgetragen. Die Qualifikation dafür beginnt um 16:30 Uhr.Vor dem 13. von 24 WM-Rennen führt Piastri die Gesamtwertung an – acht Punkte vor Norris. Verstappen liegt als Dritter bereits 69 Zähler zurück.