McLaren enthüllt Niki-Lauda-Statue 

Heute vor drei Jahren starb die Formel-1-Legende Niki Lauda im Alter von 70 Jahren in einem Krankenhaus in Zürich. 2018 wurden Lauda noch beide Lungenflügel in Wien transplantiert. Aufgrund des schlimmen Feuerunfalls auf dem Nürburgring im Jahre 1976 war seine Lunge bereits zuvor schwer geschädigt.

Sein ehemaliger Rennstall McLaren hat heute, zum dritten Todestag des dreifachen Formel-1-Weltmeisters, eine Bronzestatue von Niki Lauda enthüllt. Das Werk steht im McLaren Technology Centre im englischen Woking.

A tribute to a legend of F1 and of our team. We miss you, Niki. ???? pic.twitter.com/L8S6mA0yBi