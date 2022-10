Der legendäre Ferrari aus der Formel 1 Saison 2003 steht nun bei einer Auktion zum Verkauf. Mit diesem Fahrzeug wurde Michael Schumacher zum sechsten Mal Weltmeister und setzte sich damit an die alleinige Spitze der F1-Geschichte.

Am 9. November kann man, sofern das nötige Kleingeld vorhanden ist, bei einer Auktion teilnehmen, in der das prestigeträchtige F2003-GA F1 ersteigert werden kann. Abgehalten wird die Versteigerung von RM Sotheby's, einem Auktionshaus für Oldtimer aus Kanada. Das Unternehmen schätzt den Preis, welcher wohl bezahlt werden wird, auf rund zehn Millionen Euro.

Ein Formel 1 Auto zu Hause stehen zu haben, dürfte wohl für viele schon aufregend genug seien. Dieser F1-Bolide ist jedoch auch geschichtlich ganz besonders. Denn bis zum Jahr 2003 musste sich Schumacher den Platz für den besten Rennfahrer mit Juan Manuel Fangio teilen - beide hatten fünf Weltmeisterschaften gewonnen. Mit dem - jetzt zur Auktion stehenden - F2003-GA holte sich Schumacher seinen sechsten Titel und war damit die einsame Spitze des Motorsports.

Auto in einwandfreiem Zustand

Der Rennbolide befindet sich in einem makellosen Zustand und hat auch erst rund 230 Kilometer absolviert - ein Großteil der gefahrenen Distanz saß sein Sohn Mick Schumacher hinter dem Steuer.

2004 konnte Michael Schumacher abermals eine Weltmeisterschaft für sich entscheiden und hatte damit insgesamt sieben in seinem Trophäenschrank - bisher konnte nur Lewis Hamilton diesen unglaublichen Rekord einstellen. 2013 hatte er dann einen dramatischen Ski-Unfall in Frankreich, wodurch es relativ ruhig um ihn geworden ist. Seine Familie beharrt hier auf Privatsphäre und Diskretion rundum seinen Gesundheitszustand. Indes kämpft sein Sohn Mick, um einen Platz für die kommende Saison in der Formel 1.