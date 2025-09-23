Alles zu oe24VIP
Mit Red-Bull-Millionen: Horner kauft sich DIESES F1-Team
Mega-Abfindung

Mit Red-Bull-Millionen: Horner kauft sich DIESES F1-Team

23.09.25, 13:20
Kaum ist Christian Horner endgültig aus dem Red-Bull-Konzern ausgeschieden, brodelt die Gerüchteküche: Laut Daily Mail könnte er schon bald beim Haas-Team einsteigen – und das nicht nur als Teamchef. 

Seit Wochenbeginn ist Horner, langjähriger Teamchef von Oracle Red Bull Racing, vollständig aus dem Konzern raus. Schon zuvor gab es Spekulationen, dass Alpine oder das neue Cadillac-Team an dem Briten interessiert seien.

Neuer Player im Gespräch

Nun bringt die Daily Mail ein weiteres Szenario ins Spiel: Das Haas-Team. Unter Berufung auf „mehrere seriöse Quellen“ berichtet das Blatt, Horner wolle als Anteilseigner bei Haas einsteigen und gleichzeitig die Rolle des Teamchefs übernehmen. Damit würde er in eine ähnliche Doppelrolle schlüpfen wie Toto Wolff beim Mercedes-AMG Petronas Team.

Parallelen und Chancen

Dass Horner grundsätzlich Interesse an einer solchen Struktur hat, zeigt laut Bericht seine Vergangenheit. Schon bei Red Bull Racing habe er versucht, Anteile zu erwerben. Haas-Teambesitzer Gene Haas gilt zudem als offen für Kapitalaufstockungen. 2009 verkaufte er bereits 50 Prozent seines damaligen NASCAR-Rennstalls an Tony Stewart Racing.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
