GP von Monaco: Horror-Crash in der ersten Runde

Der Mexikaner wurde am Sonntag in der ersten Runde des Grand Prix im Fürstentum (LIVE im Ticker) nach der ersten Kurve vom dänischen Haas-Piloten Kevin Magnussen in die Leitplanken gedreht. Der Red-Bull-Bolide wurde völlig zerstört, auch Magnussen und dessen deutscher Teamkollege Nico Hülkenberg konnten nicht mehr weiterfahren. Das Rennen wurde zwischenzeitlich unterbrochen.

A big impact moments after the start but all drivers are out of their cars - Perez, Magnussen and Hulkenberg#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/X83ZC7U2J3