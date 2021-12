Motorsport-Weltverband will F1-Finale aufklären

Das Finale der Formel-1 in Abu Dhabi endete mit strittigen Szenen und dem Anstoß einer heißdiskutierten Debatte - die FIA kündigt nun Aufklärung an.

Nach dem kontroversen Formel-1-Finale in Abu Dhabi hat der Motorsport-Weltverband FIA Aufklärung angekündigt. Aussagekräftige Schlussfolgerungen sollen vor dem Beginn der kommenden Saison vorliegen. Wie die FIA am Mittwoch in Paris mitteilte, soll eine "detaillierte Analyse und Klärung für die Zukunft mit allen relevanten Parteien jetzt stattfinden".

Der Vorfall soll mit allen Teams und Fahrern besprochen werden, "um Lehren aus dieser Situation zu ziehen und den Teilnehmern, Medien und Fans Klarheit über das aktuelle Reglement zu verschaffen", hieß es nach der Sitzung des Weltrats weiter. Die Debatte um den Ausgang des letzten Saisonrennens würde "derzeit dem Image der Meisterschaft" schaden.

Mercedes hatte unmittelbar nach dem Grand Prix von Abu Dhabi am Sonntag zweimal Protest eingelegt, die beide abgewiesen wurden. Die Silberpfeile haben bis Donnerstag Zeit, Berufung einzulegen. Mercedes kritisiert die Abläufe rund um die letzte umstrittene Safety-Car-Phase. Auf der letzten Runde hatte Max Verstappen von Red Bull Mercedes-Pilot Lewis Hamilton noch überholt und damit erstmals die WM gewonnen.