Nach Crash: Verstappen auf den Weg ins Krankenhaus

Lewis Hamilton kickte Max Verstappen in Kurve 9 raus. RB-Motorsportchef Christian Horner sprach im "ORF" von 51g-Kräften, die Verstappen beim Aufprall in den Reifenstapel aushalten musste. 51g bedeuten, dass der Körper mit der 51-fachen Erdbeschleunigung in den Sitz gepresst wird. Einfacher ausgedrückt: das 51-fache des eigenen Körpergewichts.

Zum Vergleich: Normalerweise werden Formel-1-Piloten mit g-Kräften von 1 bis 5g belastet. Die Beschleunigung eines herkömmlichen PKWs wirkt mit ca. 0,3g auf die Insassen.

Verstappen verließt zwar wenige Minuten nach dem Crash das Medical-Center, klagte aber daraufhin über Schwindelgefühle und war auf dem Weg ins Krankenhaus.

Following an assessment by the trackside doctors at Silverstone Circuit Medical Centre, Max Verstappen has been taken to a local hospital for further precautionary tests.



Further updates will follow in due course. #BritishGP