Nach Namens-Änderung bekommt Ferrari neue Farbe

Ferrari-Fans müssen jetzt ganz stark sein: Nachdem erst am Mittwoch die Änderung auf den Namen "Scuderia Ferrari HP" bekannt gegeben wurde, verkündet der Traditions-Rennstall jetzt auch eine farbliche Adaptierung.

Sportlich fährt in der Motorsport-Königsklasse Red Bull mit Superstar Max Verstappen in einer eigenen Liga, für Siege müssen die eingeschworenen Tifosi von Ferrari schon auf einen Fehler des übermächtigen Bullen hoffen. Bislang blieb ihnen stets die jahrelange Tradition. Das klassische "Ferrari-Rot" und der Traditionsname war der ganze Stolz der Fans.

Innerhalb von nur zwei Tagen schockte der Rennstall seine Anhänger in beiden Punkten. Erst wurde aufgrund eines neuen Sponsor-Deals ein "HP" beim Namen angefügt, jetzt wechselt man auch die Farben. Chalres Leclerc und Carlos Sainz werden schon beim GP von Miami (So., 3. Mai, ab 16.30 Uhr im Sport24-LIVETICKER) in einem Anzug zu sehen sein.

US-Jubiläum für Ferrari

Für das erste Rennen in den USA feiert der Rennstall "770 Jahre Ferrari in den USA" und baut blaue Elemente in den roten Flitzer ein, ähnlich wie beim North American Racing Team von Ferrari.

© Getty ×

Wie blau das Renn-Auto in Miami wirklich wird, hat Ferrari noch nicht bekannt gegeben. Die Rennanzüge der beiden Piloten lassen die traditionsbewussten Fans allerdings schon das schlimmste befürchten. Immerhin: Nach dem Miami-GP soll den Rest der Saison der Bollide wieder mit gewohnten roten Lack für weitere F1-Siege sorgen.