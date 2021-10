Neues Formel-1-Auto für 2022 fährt sich 'nicht so schön'

McLaren-Pilot Lando Norris hat die neuen Formel-1-Boliden für 2022 im Simulator getestet.

Lando Norris hat seine bittere Fehleinschätzung im Russland-GP schon verdaut. Kommendes Wochenende reist der Formel-1-Zirkus in die Türkei. In den rennfreien Tagen lässt der McLaren-Pilot in einem Interview mit 'Motorsport-Total.com' über die neuen Formel-1-Boliden aufhorchen. Zur Erinnerung: ab nächster Saison greift ein komplett neues Regelwerk. Die Boliden werden komplett verändert an den Start gehen. Dies soll insgesamt für mehr Spannung, Unterhaltung und Gleichheit sorgen.

In Silverstone wurde ein Prototyp der Öffentlichkeit vorgestellt. Norris verrät, dass der neue Bolide bislang nur am Papier und im Simulator existiert und gibt weitere spannende Einblicke.

© Getty ×

"Es ist ein Auto, das ganz anders zu fahren ist. In gewisser Hinsicht ist es nicht so schön wie in dieser Saison", berichtet er. Hintergrund: Die neuen Autos sollen unter anderem deutlich Abtrieb verlieren. Das macht die Boliden langsamer - und eben auch weniger schön zu fahren.

© Getty Kleine Sorgenfalten bei Lando Norris in Hinblick auf die Saison 2022 ×

2022er McLaren erst ein Entwurf

"Hoffentlich ist das bei allen anderen Teams auch so", sagt McLaren-Pilot Norris und ergänzt: "Es bringt nichts, darüber nachzudenken, ob es toll oder schrecklich ist. Man muss einfach seinen besten Job machen, und hoffentlich kommen wir in der nächsten Saison mit einem guten Auto zum Wintertest."

© Getty Das McLaren-Hauptquartier in Woking, England, wo an den neuen Boliden gearbeitet werden ×

"Das Auto, das wir in der Fabrik haben, ist noch nicht einmal ein Auto. Es ist eine Zeichnung und etwas Papier. Ich denke, es wird noch viele Monate dauern, bevor wir es sehen - vielleicht bis zum nächsten Jahr." Den McLaren gebe es also bislang nur als Entwurf. "Aber jede Woche kommt etwas dazu, was neu und anders ist", so Norris.

Die Testfahrten für die Formel-1-Saison 2022 beginnen im Februar. Hoffentlich wieder mit einem konkurrenzfähigem Auto für den Briten.