Neues Hammer-Gerücht um Mick Schumacher

Bekommt der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher doch noch eine Chance in der Königsklasse?

Bisher konnte Mick Schumacher die großen Erwartungen nicht erfüllen. Der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher ging bisher bei 43 Grand-Prixs an den Start, konnte dabei aber nur magere 12 WM-Punkte holen. Nach dem Aus bei Haas hofft der inzwischen 26-Jährige bereits seit mehr als zwei Jahren auf ein neues Cockpit, nun könnte sich tatsächlich eine neue Chance auftun.

Neue Chance für Schumacher?

In der kommenden Saison geht mit Cadillac ein neues Team an den Start. Der US-Rennstall sucht dafür bereits jetzt Fahrer und könnte dabei auch an Schumacher denken. „Es gibt da draußen einen Haufen extrem guter Fahrer, die alle hungrig sind, entweder in die Formel 1 zu kommen oder in die Formel 1 zurückzukommen“, so Teamchef Graeme Lowden auf dem YouTube-Kanal „Speed City Broadcast“.

„Entweder planen wir oder haben schon mit wahrscheinlich sieben, acht Fahrern gesprochen“, so Lowden weiter. „Es gibt auch jüngere Fahrer, die schon Erfahrungen haben und vielversprechend sind.“ Dabei könnte der Teamchef auch an Schumacher denken. Der Deutsche hat seine Formel-1-Karriere jedenfalls noch nicht abgeschlossen.