Neues Jahr, altes Bild: Verstappen mit erster Bestzeit

Weltmeister Max Verstappen hat am ersten Testtag für die neue Formel-1-Saison die Bestzeit erzielt.

Der Niederländer schaffte am Donnerstag in Sakhir (Bahrain) im Red Bull eine Zeit von 1:32,837 Min. und verwies Fernando Alonso (Aston Martin/1:32,866) sowie die beiden Ferrari-Piloten Carlos Sainz (1:33,253) und Charles Leclerc (1:33,267) auf die Plätze. Verstappen fuhr mit 157 Umläufen auch die meisten Runden, dies entspricht beinahe drei Grand-Prix-Distanzen in Bahrain.

In dem Wüstenstaat am Persischen Golf wird noch bis inklusive Samstag getestet. Am 5. März steigt dann in Bahrain das erste von 23 Saisonrennen.