Paukenschlag! F1-Weltmeister deutet Rücktritt an

Die Formel 1 könnte bald um eine Ikone ärmer werden.

Der Grand-Prix von Barcelona (Rennen: Sonntag, 15 Uhr, live ORF1) ist für Zweifach-Weltmeister Fernando Alonso ein Rennen von großer Bedeutung. Denn für den spanischen F1-Oldie ist es nicht nur ein Wettkampf auf heimischer Strecke, es ist auch jener Ort, an dem er 2013 das letzte Mal auf dem obersten Siegertreppchen stehen durfte. Zwar sind die ruhmreichen Tage des 43-Jährigen nun schon seit einiger Zeit vorüber, hinterm Steuer sitzt Alonso aber weiterhin - doch womöglich nicht mehr lange.

Alonso: "Abschied steht in naher Zukunft an"

Denn vor dem Rennwochenende in seiner Heimat kam der Aston-Martin-Pilot ins Grübeln: "Ich weiß, dass eine sehr wichtige Entscheidung in meinem Leben in naher Zukunft ansteht: der Abschied vom Rennsport", ist sich Alonso bewusst. "Mein erstes Kartrennen fuhr ich mit drei Jahren, jetzt bin ich 43. Ich hatte also 40 Jahre lang ein Lenkrad in der Hand. Und ich weiß, dass irgendwann der Moment kommt, an dem ich aufhören muss."

Es wäre allerdings nicht sein erster Abschied von der höchsten Motorsportklasse. Denn bereits 2018 trat Alonso mit Saisonende zurück, nur um 2021 wieder ins F1-Geschehen zurückzukehren. Mit einem erneuten Abgang will die Motorsport-Ikone sich also ganz sicher sein. Alonso: "Ich habe die Formel 1 2018 ja schon einmal verlassen - und ich bin zurückgekehrt, weil ich gespürt habe, dass ich sie brauche. Wenn ich das nächste Mal gehe, dann muss es zu 100 Prozent die richtige Entscheidung sein."

Gefühl sagt, wann es Zeit ist zu gehen

Doch Fans dürfen aufatmen, denn einen sofortigen Rücktritt scheint Alonso nicht im Sinn zu haben. So erklärte er: "Ich denke, ich muss abwarten, wie die nächste Saison beginnt und wie motiviert ich mich fühle. Jedes Jahr bringt eine andere Stimmung mit sich, ein anderes Gefühl dafür, wie man selbst performt, wie wettbewerbsfähig man sich einschätzt, wie hoch die eigene Motivation ist, auch körperlich weiter auf Topniveau zu bleiben." Zumindest zurzeit fühle er sich noch glücklich und motiviert.