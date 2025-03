Paukenschlag: Weltmeister Max Verstappen gründet eigenes Renn-Team

Max Verstappen gründet eigenes Rennteam und startet als Verstappen.com Racing startet durch.

"Mein Traum wird wahr!" – Max Verstappen (27) geht mit seinem eigenen Rennteam an den Start! Der Red Bull Racing-Star gründet „Verstappen.com Racing“ und schickt einen Aston Martin Vantage GT3 in die GT World Challenge Europe – die größte und härteste GT-Serie der Welt. Das niederländische Team geht mit der Startnummer 33 in die Saison – genau die Nummer, die Max auch in der Formel 1 trägt. Der britische Rennstall 2 Seas Motorsport wird das Fahrzeug technisch betreuen und als Partner von Verstappen.com Racing ins Rennen schicken.

Sohn vom Manager im Team

"Es war immer mein Traum, junge Fahrer zu fördern!" – Max Verstappen. Und jetzt wird er’s tun: Mit Thierry Vermeulen (Sohn von Max' Manager Raymond) als Stammfahrer, Chris Lulham (ehemals Sim-Racer bei Team Redline) und Harry King (Porsche Cup-Profi) geht ein vielversprechendes Fahrertrio auf Punktejagd. Vermeulen kennt das GT-Geschäft bestens und hat bereits im GT World Challenge Europe und der DTM ordentlich abgeräumt.

Lenkt Verstappen bald eigenen Boliden?

Der erste Schritt in die Zukunft des Rennsports: Mit „Verstappen.com Racing“ will der niederländische Superstar jungen Talenten den Weg in die echte Rennwelt ebnen. Ob Max Verstappen selbst künftig ins Lenkrad greift? Noch keine Pläne, aber die Türen sind offen!