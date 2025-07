Piastri vor Norris – McLaren-Duell elektrisiert Spa-GP

Spa-Francorchamps wird am Sonntag zur WM-Schlüsselstelle: Oscar Piastri und Lando Norris kämpfen im McLaren-Duell um jeden Punkt – Max Verstappen steht unter Druck.

Die Formel 1 kehrt an einen ihrer traditionsreichsten Orte zurück. In Spa-Francorchamps geht am Sonntag (15:00 Uhr, live ORF 1 & Sport24-Liveticker) das 13. Saisonrennen über die Bühne. Oscar Piastri reist als WM-Leader an, doch sein McLaren-Teamkollege Lando Norris ist ihm mit acht Punkten Rückstand dicht auf den Fersen.

Im einzigen Training am Freitag fuhr Piastri in 1:42,022 Minuten die Bestzeit – 0,404 Sekunden vor Weltmeister Max Verstappen, Norris wurde Dritter. Der Australier punktete bislang in jedem Rennen. „Ich habe aus Silverstone gelernt“, erklärte Piastri. „Spa gehört immer in den Kalender.“

Sprint-Samstag mit Taktikspiel

Bereits am Samstag wird ein Sprint-Rennen ausgetragen (12:00 Uhr, Qualifying 16:30 Uhr, beide live ORF 1 & Sport24-Liveticker). Die Teams müssen Setups für Sprint und Hauptrennen fein austarieren. Regen und wechselnde Bedingungen gelten als typisch für Spa. Norris meinte: „Spa ist beängstigend – aber bei Regen kann ich mein Potenzial zeigen.“

Verstappen kämpft um den Anschluss

Für Max Verstappen ist Spa ein Schlüsselwochenende. Der dreifache Spa-Sieger liegt 69 Punkte hinter Piastri. „Old-School, spektakulär – ich liebe diese Strecke“, so der Niederländer. Nach dem Abgang von Teamchef Christian Horner versucht Red Bull, mit Laurent Mekies in neuer Besetzung zurück in die Spur zu finden. „Max ist das Herz unseres Projekts“, sagte Mekies.

Hamilton jagt Rekord

Lewis Hamilton könnte in Spa seinen sechsten Sieg einfahren und mit Michael Schumacher gleichziehen. Ferrari reist mit drei Podestplätzen aus den letzten fünf Rennen an. In der Konstrukteurswertung führt McLaren (460 Punkte) vor Ferrari (222), Mercedes (210) und Red Bull (172).