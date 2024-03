Red-Bull-Doppelsieg nach Horner-Wirbel zum Saisonstart

Nach dem Sexismus-Vorwurf gegen Red-Bull-Teamchef Christian Horner hat das Weltmeister-Team beim Saisonauftakt in Bahrain die Antwort auf der Strecke gegeben. Titelverteidiger Max Verstappen gewinnt den GP vor Teamkollege Sergio Perez und Ferrari-Star Carlos Sainz.

Weltmeister Max Verstappen hat den Saisonauftakt der Formel 1 dominiert und beim Großen Preis von Bahrain einen überlegenen Start-Ziel-Sieg gefeiert. Der Red-Bull-Pilot aus den Niederlanden gewann am Samstag das ereignisarme Flutlichtrennen in Sakhir ungefährdet vor seinem Teamkollegen Sergio Perez, der Rückstand des Mexikaners betrug 22,457 Sekunden. Dritter auf dem Wüstenkurs am Persischen Golf wurde Ferrari-Pilot Carlos Sainz (+25,110 Sek.).

Für den 26-jährigen Verstappen war es der 55. Grand-Prix-Sieg seiner Karriere und der saisonübergreifend achte in Serie. Die Red-Bull-Dominanz des vergangenen Jahres, als der Austro-Rennstall 21 von 22 Rennen für sich entschieden hatte, setzte sich auch nach der Winterpause fort. Wie im Vorjahr lieferte Red Bull Racing am Bahrain International Circuit mit einem überlegenen Doppelsieg eine Machtdemonstration ab, die Konkurrenz bestehend aus Ferrari, Mercedes und McLaren hat weiter enormen Rückstand.

In der kommenden Woche gastiert die Königsklasse des Motorsports in Saudi-Arabien. Dort findet das zweite von 24 Rennen im Rekordjahr der Formel 1 wegen des muslimischen Fastenmonats Ramadan (ab 10. März) ebenfalls an einem Samstag statt.