Red Bull: Hadjar soll die neue Nr. 2 werden

Spekulationen um erneuten Wechsel bei den Bullen!

Das zweite Red-Bull-Cockpit neben Formel-1-Weltmeister Max Verstappen ist zwar heiß begehrt, aber seit jeher keine Garantie für Erfolge. Ganz im Gegenteil, in den vergangenen Jahren fuhr Vierfach-Champion Verstappen seinen Teamkollegen stets davon, derzeit ist Yuki Tsunoda der Leidtragende. Der Japaner kam nach seinem Aufstieg von den Racing Bulls bisher noch gar nicht in Fahrt, der Austro-Rennstall könnte deshalb bald auf weitere Talente neben Verstappen zurückgreifen.

RB-Jungstar Lindblad durfte im Training ran

Im Rahmen des Grand Prix von Großbritannien in Silverstone erhielt Red-Bull-Junior Arvid Lindblad die Chance auf Trainingsrunden in der Motorsport-Königsklasse. „Es wird wirklich großartig, mein Formel-1-Debüt als britischer Fahrer auf einer britischen Strecke vor britischem Publikum zu feiern“, sagte der 17-Jährige mit schwedisch-indischen Wurzeln im Vorfeld.

Auch Marko schwärmt von Isack Hadjar

Racing-Bulls-CEO Peter Bayer hat auf jeden Fall mit Isack Hadjar derzeit den „absoluten Rohdiamanten“ unter seinen Fittichen, der als aussichtsreichster Kandidat auf das Cockpit neben Verstappen gilt. Das habe auch Red-Bull-Motorsportberater und Talenteförderer Helmut Marko vor langer Zeit schon gesagt. „Er hat alles, was ein Rennfahrer braucht“, sagte Bayer über den Franzosen, der in der laufenden Saison bereits fünfmal in die WM-Punkte fuhr. Das Ziel bei Hadjar sei nun, die Saison bei den Racing Bulls in Ruhe fertig zu fahren, ehe nach Saisonende Gespräche über einen möglichen Aufstieg zu Red Bull Racing anstehen, erklärte Bayer.

Schonfrist für Yuki Tsunoda bei RB

Doch offiziell ist freilich noch nichts. Red Bull soll weiter mit Yuki Tsunoda planen. „Ich möchte dieses Wochenende zeigen, wozu ich fähig bin“, so Tsunoda vor dem letzten Rennen vor der Sommerpause.