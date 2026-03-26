SO reagiert Red Bull auf Verstappen-Ausraster

Max Verstappen sorgt vor dem Großen Preis von Japan in Suzuka mit dem Rauswurf eines Journalisten für viele Diskussionen. Nun reagiert Red Bull Racing auf den Eklat ihres Superstars.

Der viermalige Weltmeister Max Verstappen sorgte zum Start seiner Medienrunde für einen Eklat. Der Niederländer wollte seine Pressekonferenz nicht beginnen, solange der Journalist Giles Richards von der britischen "Guardian" nicht das Red-Bull-Team-Haus verlassen hatte.

Beim Saisonfinale 2025 in Abu Dhabi fragte jener Journalist Verstappen, ob er seinen Unfall mit George Russell beim Großen Preis von Spanien bereuen würde. Darauf reagierte der viermalige Weltmeister genervt.

Verstappen hat auch 109 Tage nach der Frage Giles Richards nicht vergessen und warf ihn deshalb raus. Bei Red Bull sorgt laut der "Bild" die Reaktion ihres Star-Fahrers intern für Unmut. Offiziell will sich der Rennstall nicht äußern, aber die Verantwortlichen möchten mit ihm das Gespräch suchen.