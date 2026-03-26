„Geh raus!“ – Verstappen wirft Journalist aus Medienrunde

Kurz vor dem Japan-GP sorgt Max Verstappen für einen handfesten Skandal. Der Weltmeister verliert die Nerven und wirft einen Reporter kurzerhand aus seiner Medienrunde.

Beim Medientermin in Suzuka eskaliert die Situation völlig. Verstappen weigert sich, überhaupt zu sprechen, solange ein bestimmter Journalist im Raum ist.

Seine klare Ansage: Er werde kein Wort sagen, bis der Reporter verschwindet. Als dieser nachfragt, ob das ernst gemeint ist, bleibt Verstappen knallhart und schickt ihn schließlich direkt raus. Gemeint war dabei der Journalist Giles Richards von der renommierten britischen Zeitung „The Guardian“.

Grund: Alter Streit eskaliert

Hintergrund ist ein schon länger schwelender Konflikt. Richards hatte Verstappen bereits nach dem Abu-Dhabi-GP im Vorjahr kritisch befragt. Damals ging es um eine Szene in Barcelona, die den Niederländer Punkte und letztlich wohl auch den WM-Titel gekostet hatte. Diese Frage sitzt offenbar bis heute tief.

„Geh raus!“ – Szene sorgt für Aufsehen

Der Wortwechsel ist kurz, aber heftig. Auf die Frage, ob er wirklich gehen soll, antwortet Verstappen mehrfach nur mit „Ja“. Erst nachdem der Journalist den Raum verlassen hat, beginnt die Medienrunde mit seinen Worten: „Jetzt können wir anfangen.“

Nächster Ausraster vor wichtigem Rennen

Für Verstappen ist es kein ruhiger Start ins Japan-Wochenende. Statt Fokus auf das Rennen sorgt der Weltmeister mit dem Eklat für Schlagzeilen. Klar ist: Der Streit mit der Presse bekommt ein neues, brisantes Kapitel und das ausgerechnet vor einem wichtigen Grand Prix.