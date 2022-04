Spektakulär! Hamilton als Fallschirmspringer

Während alle anderen Fahrer sich auf den bevorstehenden Australien-GP vorbereiten, nutzt Mercedes-Star das freie Wochenende zum Fallschirmspringen.

Den Saisonstart hat sich Mercedes und Lewis Hamilton sicherlich anders vorgestellt. Hatte Lewis Hamilton zum Bahrain-Auftakt als Dritter noch Schadensbegrenzung betrieben, endete er in Saudi-Arabien auf Rang 10. Ein Desaster für den siebenfachen Weltmeister! Statt sich - wie andere Fahrer - auf den Grand-Prix in Australien am kommenden Wochenende vorzubereiten, übt sich der Brite in Dubai als Fallschirmspringer.

Interessant: Erst veröffentlichte Hamilton die spektakulären Sprung-Szenen in seiner Instagram-Story. Wenige Minuten später löschte er die Videos wieder. "ESPN" veröffentlichte den Clip dennoch auf Twitter und dieser wurde bis dato über 600.000 Mal angesehen. Während des Sprungs schien Hamilton ziemlich optimistisch zu sein und machte sogar einige Tricks während seines freien Falls. Doch seht selbst ...

Lewis Hamilton skydiving on his weekend off ????



Ob es in Melbourne für Mercedes sportlich wieder nach oben geht bleibt abzuwarten.